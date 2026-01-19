Устанавливаются новые правила доставки транспортных средств на охраняемую стоянку и их хранения там.

В связи с этим предложено внести дополнение в закон «О дорожном движении».

Согласно поправке, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, владелец транспортного средства сразу после уплаты установленной соответствующим органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти, суммы за доставку транспортного средства на охраняемую стоянку и его хранение там, получает транспортное средство обратно.

Если транспортное средство было задержано незаконно либо в результате его ненадлежащего хранения ему был причинён материальный ущерб, владелец транспортного средства вправе обжаловать это в административном порядке или в суде.

В документе отмечается, что плата за хранение транспортного средства на охраняемой стоянке будет начисляться начиная с 00:00 следующего дня после дня доставки транспортного средства на стоянку.

Согласно изменениям, в случае прекращения производства по делу об административном правонарушении, послужившем основанием для доставки транспортного средства на охраняемую стоянку, либо удовлетворения жалобы на решение о наложении административного взыскания, сумма, уплаченная за доставку транспортного средства на стоянку и его хранение, будет возвращена владельцу транспортного средства в порядке, установленном органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти.