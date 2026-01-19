В Азербайджане в 2025 году заявления на регистрацию по месту жительства подали 360 233 иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС), в прошлом году 806 091 человек подали заявления на получение вида на жительство в Азербайджане и его продление, а 1 248 человек — на получение гражданства.

За указанный период 8 984 иностранца и лица без гражданства обратились в ГМС за получением и продлением разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане.