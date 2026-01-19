ООО AzInTelecom, входящее в группу компаний AZCON Holding, продолжает меры по борьбе с регистрацией в Азербайджане мобильных устройств с клонированными (скопированными) IMEI-кодами.

В рамках проводимых мероприятий на сегодняшний день 58 515 IMEI-кодам был присвоен статус «клон», и они были заблокированы.

Указанные IMEI-коды за последние три месяца были зафиксированы в сети с абонентскими идентификаторами 1 564 073 мобильных номеров. По этим IMEI-кодам 1 470 109 попыток подключения к сети были отклонены Системой регистрации мобильных устройств (MCQS), принадлежащей AzInTelecom.

ООО AzInTelecom на постоянной основе проводит мониторинг и осуществляет детальное расследование по IMEI-кодам, в отношении которых существует подозрение на копирование. Клонированным IMEI-кодам присваивается статус «клон», и их использование ограничивается. Проверить подлинность IMEI-кодов мобильных устройств можно на портале mygov.