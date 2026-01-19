Армия Соединенных Штатов пропустила установленный ею же срок по постановке на вооружение первого американского гиперзвукового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Отмечается, что подразделение, ответственное за эксплуатацию системы, полностью обучено и готово к использованию вооружения, однако сама ракета пока не готова к боевому применению. Программа разработки гиперзвукового оружия обошлась США в 10,4 млрд долларов.

В заявлении подчеркивается, что полевые мероприятия включают этапы интеграции, обеспечения безопасности и подтверждения эксплуатационной готовности. Эти процедуры необходимы для того, чтобы военнослужащие получили «надежную, устойчивую и эффективную в оперативных условиях систему». Завершение указанных работ запланировано на начало 2026 года.

При этом в декабре 2025 года представители Вооруженных сил США заявляли, что первое гиперзвуковое оружие поступит на вооружение до конца года. В итоге данный срок был пропущен.