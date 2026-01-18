Китайские военные провели учения, имитирующие оперативное устранение руководства Тайваня. Об этом говорится в материалах китайского государственного телеканала CCTV.

Согласно информации, тренировки проходили в засекреченном месте. Точное время, а также задействованные подразделения Народно-освободительной армии Китая не раскрываются.

Сообщается, что спецподразделение НОАК с помощью военного беспилотника выявило здание условной «цели», после чего провело ночной рейд. Бойцы использовали военные арбалеты, обошли охрану и «ликвидировали» четырех условных «террористов». Вся операция заняла менее двух минут.

Подобный формат маневров известен как операция «обезглавливания» — быстрый захват или нейтрализация руководства противника на начальном этапе конфликта. Китайские эксперты рассматривают эти учения как демонстрацию возможностей НОАК, сопоставимую с действиями США в ходе операций по захвату лидеров недружественных режимов, включая попытки давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Маневры прошли на фоне роста напряженности между США и Китаем из-за Тайваня и ситуации в Южно-Китайском море. В конце 2025 года китайские войска уже проводили масштабные учения вблизи острова, включая имитацию ударов по ключевым объектам.

Аналитики считают, что подобные тренировки могут быть направлены как на психологическое давление на Тайбэй, так и на демонстрацию военного потенциала Пекина иностранным наблюдателям.