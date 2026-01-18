Соединенные Штаты вели скрытые переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до проведения операции против президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американская сторона установила контакт с Кабельо задолго до операции и продолжает поддерживать с ним связь. Венесуэльский министр общался с Белым домом как напрямую, так и через посредников, уточнил один из собеседников издания.

Вашингтон, как утверждается, призывал Кабельо воздержаться от применения подконтрольных ему вооруженных сил против оппозиции. При этом в ходе операции он не был задержан, несмотря на то что его имя фигурирует в обвинительном акте по делу о наркоторговле.

В материале отмечается, что в случае решения Кабельо задействовать контролируемые им силы это может «вызвать хаос», которого президент США Дональд Трамп стремится избежать, а также создать угрозу власти временного президента Венесуэлы Делси Родригес.