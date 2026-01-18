В экстренную горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о том, что в селе Армудпадар Хачмазского района гражданин оказался в беспомощном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Сообщается, что в связи с этим на место происшествия были немедленно направлены спасатели Северного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте выяснилось, что 34-летний Рамин Агабалайев, работая в производственном цехе, упал с оборудования на техническую территорию глубиной примерно 6 метров, получив травмы различной степени тяжести и оказавшись в беспомощном состоянии.

Спасатели с помощью специального оборудования подняли Р. Агабалайева и передали бригаде скорой медицинской помощи.