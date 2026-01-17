Продолжается официальный визит делегации Министерства внутренних дел Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, гости посетили войсковую часть Главного управления внутренних войск МВД, где детально ознакомились с современной материально-технической базой, экипировкой и инфраструктурой.

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов рассказал, что на каждую воинскую часть возложена обязанность помогать полиции в регионах по разным направлениям, основным из которых является подготовка личного состава:

— Вопросы комплектования внутренних войск мотивированными бойцами, оснащение спецподразделений для нас приоритетны. Рады показать делегации МВД Беларуси, как мы организовываем здесь работу. Для нас это большая честь.

Иван Кубраков отметил высокий уровень организации служебной деятельности во внутренних войсках МВД Азербайджана:

— Прежде всего, чувствуется комплексная забота о каждом военнослужащем: в обмундировании, условиях несения службы и проживания в казармах. Это способствует поддержанию высокой дисциплины.

Очевидно, подчеркивают в пресс-службе МВД, что внутренние войска Азербайджана, как и белорусских, находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Обмен опытом по технике выполнения задач, вооружению, другим аспектам будет взаимно полезен.

Иван Кубраков вручил высшую ведомственную награду — кортик — заместителю министра внутренних дел — командующему внутренними войсками МВД Азербайджана Мамедову Шахину Искандеру оглу.

Продолжилась программа посещением Главного управления по борьбе с киберпреступлениями, а также Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Белорусской делегации довели ключевые результаты оперативно-служебной деятельности, продемонстрировали актуальные методики и практики, применяемые азербайджанскими оперативниками для документирования и изобличения деятельности злоумышленников. Работа в таком формате позволила сторонам обсудить общие вызовы и наиболее эффективные подходы в противодействии транснациональной преступности.

Символичным стало посещение Мемориала Победы в Баку и возложение венков к монументу.

Состоявшиеся встречи и мероприятия — еще один шаг на пути укрепления стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном.