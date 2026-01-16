Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что угрожал Франции и Германии введением пошлин на их продукцию, если они не согласятся на предложенный США план, предусматривающий повышение стоимости лекарств в этих странах.

Американский лидер на совещании с помощниками в Белом доме по вопросам здравоохранения отметил, что стоимость многих лекарств в США уже в течение долгого времени значительно выше, чем в европейских странах, передает ТАСС.

По его словам, вашингтонская администрация достигла договоренностей с представителями фармацевтической отрасли, согласно которым жители США «будут платить самую низкую цену среди всех стран» за рецептурные лекарства. При этом, Трамп дал понять, что часть издержек могут переложить на потребителей в европейских странах. Говоря о консультациях по достижению этих договоренностей, Трамп отметил: «Но у нас была проблема. Другие страны не соглашались на это. Франция отказалась, Германия отказалась, Великобритания отказалась. Весь Евросоюз отказался».

Трамп отметил, что лично участвовал в переговорах с представителями некоторых государств. «Я начал с президента Франции [Эмманюэля] Макрона, очень хорошего человека. Он мне очень нравится. Надеюсь, что он слышит, поскольку он мне не верит, но так и есть. Он хороший человек», — рассказал американский лидер. Трамп уточнил, что сказал Макрону следующее: «Вы должны повысить цены на лекарства». Французский президент, по словам Трампа, отказался. «Я сказал: «Эмманюэль, суть в том, что, если вы этого не сделаете, я введу пошлины в размере 25% на все товары — на вино, шампанское, на все, что ввозят в США». Он сказал: «Дональд, я с радостью сделаю это для вас», — сообщил американский лидер.

Президент США отметил, что провел аналогичные беседы с руководством целого ряда стран, добиваясь упомянутых договоренностей. Трамп отметил, что властям Германии он также пригрозил введением пошлин в размере 25%. «Я говорил с 10 ключевыми странами. Они все сказали «нет», но примерно через две минуты они все согласились», — утверждал Трамп.