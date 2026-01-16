Шоколадная фабрика «Ulduz», принадлежащая компании «Veysəloğlu MMC», в ближайшие дни получит кошерный сертификат на 40 видов высококачественной продукции.

Впервые в Азербайджане во всех торговых сетях страны будет представлен полностью кошерный шоколад местного производства. Список сертифицированных продуктов будет опубликован в ближайшее время.

Следует отметить, что по показателям качества, аккуратности, стерильности и соблюдения технологических стандартов шоколадная фабрика «Ulduz» соответствует самым высоким требованиям и является образцовой.

Процесс кошерной сертификации проходил при участии раввина Замира Исаева, что подтверждает соответствие продукции всем нормам кашрута.