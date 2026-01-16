Азербайджан и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, сообщили в МВД Беларуси.

Делегация МВД Беларуси во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым находится с официальным визитом в Азербайджане. Иван Кубраков встретился с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым. Главы правоохранительных ведомств республик подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений и протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026-2028 годы.

Иван Кубраков выразил благодарность за приглашение и возможность ознакомиться с работой азербайджанских коллег. Он отметил, что за последние годы двусторонние отношения достигли высочайшего уровня, развиваясь в политике, экономике, культуре и других сферах на основе прочного взаимного доверия.

Особый акцент сделан на вопросах дальнейшего сотрудничества в части обеспечения международной безопасности. «В настоящее время мы не только положительно оцениваем состояние двусторонних отношений, но и предлагаем наполнить его практическим содержанием и конкретными мероприятиями, которые позволят обмениваться новейшими методами работы и, как следствие, внедрять наилучшие практики в противодействии преступлениям», — подчеркнул белорусский министр. В качестве перспективных направлений предложено взаимное обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, а также развитие технологического и производственного взаимодействия, включая возможности белорусского оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь Вилаят Эйвазов рассказал об оперативной обстановке в Азербайджане и положительных тенденциях в борьбе с преступностью, выразил заинтересованность в обмене опытом с белорусской стороной.

В первый день визита гости также ознакомились с деятельностью отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана.