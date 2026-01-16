Бакинская инициативная группа (БИГ) намерена продолжить проведение международных мероприятий, направленных на защиту прав национальных меньшинств в разных странах. Об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на международной конференции, посвящённой репрессивной политике индийского правительства в отношении этнических меньшинств.

«Сегодня мы проводим конференцию, посвящённую результатам дискриминационной политики в отношении этнических меньшинств — одному из ключевых направлений работы нашей организации. В частности, обсуждаются преступления против сикхов и других национальных меньшинств, а также случаи насилия в Индии. В работе конференции участвуют авторитетные представители секретариатов, руководители аналитических центров, юристы и эксперты из США, Великобритании и Канады», — отметил Аббасов.

По его словам, насилие и дискриминационная политика правительства Индии должны быть доведены до внимания мирового сообщества, а международные организации обязаны дать справедливый ответ.

«Мы, как международная неправительственная организация, планируем вынести эту тему в повестку дня ООН и других международных институтов», — подчеркнул он.

Аббасов добавил, что БИГ продолжает работу по защите прав коренных народов и этнических меньшинств, разоблачая колониальную и неоколониальную политику в разных странах. «Мы уже достигли определённых успехов в защите прав коренных народов, например, в Новой Каледонии и других заморских территориях», — заключил он.