Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Европейский союз сможет выстроить сбалансированные отношения с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Мерца, Германия сможет уверенно смотреть в будущее после 2026 года лишь при условии, что в Европу вернутся мир и свобода, а также будет найден устойчивый баланс в отношениях с Россией. Канцлер подчеркнул, что подобная позиция не связана с его пребыванием на востоке страны.

«Я говорю это в любом другом месте в Германии», — отметил он, добавив, что Россия, по его убеждению, является европейской страной.

