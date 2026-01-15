Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные проблемы.

Были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, транспортной сферах, в области энергетической безопасности и других направлениях, достигнутые договорённости по платформам и инструментам взаимодействия, а также последующие шаги.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, предоставил информацию о достигнутом прогрессе и перспективах в процессе нормализации и установления мира между Азербайджаном и Арменией, довёл до сведения собеседника позицию нашей страны. Были высоко оценены шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также меры по укреплению доверия между двумя странами.

На встрече состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.