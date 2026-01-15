Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в открытии первого в Пакистане центра «ASAN xidmət».

Как сообщают пакистанские СМИ, премьер Пакистана назвал это ключевым шагом на пути к ориентированному на граждан управлению, улучшению предоставления государственных услуг и упрощению ведения бизнеса.

Выступая на церемонии открытия после осмотра объекта, премьер-министр поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за создание центра, построенного по образцу получившей международное признание азербайджанской системы государственных услуг. Он отметил, что эта инициатива была бы невозможна без сотрудничества и поддержки Азербайджана.

По его словам, центр объединяет под одной крышей ряд государственных структур, включая Национальное управление баз данных и регистрации (NADRA), Министерство иностранных дел, полицию, Федеральное налоговое управление и другие ведомства, что позволяет предоставлять услуги эффективно, прозрачно и в удобном для граждан формате.

Шариф отметил, что сотрудники пакистанского центра прошли специализированное обучение в Азербайджане под руководством опытных инструкторов, добавив, что вежливость, профессионализм и доброжелательность должны стать стандартом государственной службы.

Премьер-министр также напомнил, что во время визита в центр «ASAN xidmət» в Баку он был впечатлен высокой эффективностью и оперативностью работы государственных органов, после чего поручил внедрить аналогичную модель в Пакистане.

Шариф отметил, что модель в конечном итоге будет распространена по всей стране, добавив, что поддержка Азербайджана сыграла ключевую роль в этом.