В Кировском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс над экс-главой азербайджанской диаспоры Шахином Шыхлински. Он обвиняется в причастности к покушению на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

В суде сегодня проведут отбор присяжных.

На скамье подсудимых также Шуджаяддин Раджабов и пять братьев Сафаровых: Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир. Троих из них — Бакира, Камала и Мазахира — обвиняют в убийстве Юниса Пашаева, совершенном в 2001 году.

Кроме того, Аяза Сафарова, Шуджаяддина Раджабова и бывшего руководителя азербайджанской диаспоры на Урале, адвоката Шахина Шыхлински, обвиняют в организации покушения на Фехруза Ширинова в 2010 году.