Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия в 2024 году рассчитывала завершить боевые действия за счёт масштабного наступления на юге и востоке Украины. По его словам, план предполагал полный захват Донецкой, Луганской и Запорожской областей, установление контроля над правобережной частью Херсонщины, а также продвижение в сторону Одессы с целью отрезать страну от выхода к Чёрному морю.

Как отметил Сырский, украинские силы обороны сумели сорвать эти замыслы и не позволили российской армии добиться стратегического успеха. Он подчеркнул, что за прошедший год россияне понесли значительные потери: по оценкам украинской стороны, из строя были выведены более 418 тысяч российских военнослужащих.

Глава ВСУ также заявил, что именно масштабные потери не позволяют России в течение длительного времени существенно нарастить численность своей группировки на фронте.