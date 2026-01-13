В Насиминском районе из незаконного оборота изъято 7 кг наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый 52-летний Заур Алескеров.

У него были обнаружены и изъяты 6 килограммов марихуаны, 470 граммов опия и 355 граммов психотропного вещества — метамфетамина.

Задержанный в своих показаниях заявил, что приобрёл наркотические средства с целью сбыта.

По данному факту расследование продолжается.