Владимир Путин 17 декабря хвастался: “Такой армии, как у России, ни у кого больше нет”. Однако реальность шокирует: как пишет российское издание Astra, в 143-м мотострелковом полку (в/ч 21634) в Уссурийске Приморского края солдаты подвергаются систематическим пыткам, насилованию и вымогательству, что разоблачает глубокий кризис и бесчеловечность в вооруженных силах РФ.

По данным местного юриста Максима Чихунова, опубликовавшего видео с избитыми военными, солдат, объявленных в СОЧ (самовольное оставление части), запирают в клетки, избивают и насилуют за отказ платить “дань” командованию. Один боец рассказал: его изнасиловали фаллоимитатором, вымогая 300 000 рублей, после чего он потерял глаз. Угрозы включают “обнуление” — принудительную отправку на фронт в Украину, даже на костылях или с ампутированными конечностями.

Этот инцидент ярко высвечивает коррупцию, садизм и полное пренебрежение человеческими жизнями в российской армии, которую Путин цинично провозглашает лучшей в мире.