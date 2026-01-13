На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля на улице Бульвар в городе Сумгайыт.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что в результате столкновения легковых автомобилей марок KIA Optima и Toyota Prius возник пожар.

В результате пожара сгорели горючие части легкового автомобиля марки Toyota Prius.

Расположенная поблизости древесная зона была защищена от огня.

Пострадавших нет.