Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Алжир был принят президентом страны Абдельмаджидом Теббуном.

Как сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана в сети X, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога на высоком уровне и расширения сотрудничества в различных областях.

Особое внимание на встрече было уделено развитию торгово-экономических связей, поощрению инвестиций, энергетическому взаимодействию и укреплению контактов между деловыми кругами двух стран.

Собеседники также отметили значимость недавно подписанного Соглашения о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, которое создаёт институциональную основу для дальнейшего развития партнёрства.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В завершение встречи Джейхун Байрамов и Абдельмаджид Теббун подтвердили приверженность укреплению традиционных отношений дружбы и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Алжиром.