Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации в Екатерининском зале Кремля. В церемонии приняли участие представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты и иностранные деятели культуры.

В частности, Путин вручил орден Александра Невского главе армянской церкви в России архиепископу Езрасу.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его «агентом КГБ», обвинив в руководстве «агентурной сетью».

