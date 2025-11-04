Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова.

Вызов посла связан со словами представителя МИД России Марии Захаровой по поводу обрушения башни Торре-деи-Конти на Императорском форуме, заявили в итальянском внешнеполитическом ведомстве, пишет агентство ANSA.

Напомним, в центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение башни Торре-деи-Конти, строительство которой было начато в IX веке.

Захарова прокомментировала инцидент словами: «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен».