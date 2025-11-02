Иран запустил проект строительства новой атомной электростанции в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Огромными усилиями мы смогли начать проект строительства АЭС на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли», — отметила пресс-служба ОАЭИ слова Эслами.

По его словам, в стране планируется построить несколько атомных электростанций, чтобы суммарно достичь 20 тыс. МВт выработки электроэнергии — цели, установленной верховным лидером исламской республики. В планах также завершение строительства АЭС в провинции Хузестан, начатого ещё до Исламской революции 1979 года.

В декабре 2024 года власти Голестана обратились к ОАЭИ с просьбой построить АЭС, чтобы обеспечить население необходимым уровнем электроэнергии.