Американский адвокат Мишель Обама раскрыла секрет своей красоты и молодости в интервью для People.

61-летняя жена бывшего президента США Барака Обамы призналась, что приняла процесс старения, однако продолжает подкрашивать седые волосы. «Я не морщусь от своих седых волос, но я их крашу! Моя мама была такой же. Она красила волосы до самого конца», — рассказала она.

При этом Обама подчеркнула, что здоровье для нее всегда было важнее внешности. «То, что я ем, тренировки, регулярные визиты к врачу — это все, что позволяет мне наслаждаться этим временем. Я такая же жизнерадостная, как и всегда», — отметила она.