Власти России расширили список физических лиц, подпадающих под специальные экономические меры, включив в него премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал изменения в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры экономического характера.

«Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения — 25 декабря 1985 года, место рождения — город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — гласит новое постановление.