В НАТО подготовили план обороны от возможного нападения России на членов Альянса. План занимает более 4400 страниц текста и предусматривает сосредоточение на восточном фланге. Об этом сообщает издание Welt.

Документ под названием «Концепция линии сдерживания на восточном фланге», разрабатывали при участии всех 32 членов НАТО под руководством Верховного командования сухопутных войск Альянса.

Планом предусматривается комплексные меры по защите восточного фланга НАТО. В частности, речь идет об усилении боевых подразделений, передислокации тяжелой техники, использовании дронов и автономных систем. Отдельная тема — это улучшенная координация и обмен данными между союзниками.

Один из отставных высокопоставленных генералов НАТО сказал изданию, что Россия уже находится в так называемой «фазе ноль», иначе говоря — в «нулевой готовности» к столкновению с НАТО.

Экс-генерал отметил, что самая высокая угроза нападения на НАТО, в частности на страны Балтии, будет существовать после завершения войны в Украине. Кремль сможет перебросить ресурсы на север и начать вторжение. В то же время эксперты и аналитики утверждают, что прямо сейчас полномасштабной войны России и НАТО якобы не существует.