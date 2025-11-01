В столице Кении, Найроби, открылся Центр молодежного лидерства и инноваций, созданный при поддержке Агентства международного развития (AIDA) Министерства иностранных дел Азербайджана. Новый центр станет площадкой, где молодые люди смогут развивать лидерские качества, навыки самореализации и строить успешную карьеру.

Церемония открытия состоялась 1 ноября. Проект реализован Общественным объединением «Международная молодежная сеть» совместно с Кенийским институтом специального обучения и образования, сообщает АЗЕРТАДЖ

В мероприятии приняли участие инициатор проекта — учредитель и покровитель «Международной молодежной сети», дочь президента Кении Шарлин Руто, директор AIDA Эльмеддин Мехтиев, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, общественные деятели и активисты.

Шарлин Руто в своем выступлении отметила, что неоднократно бывала в Азербайджане и восхищена развитием страны, ее культурой и ценностями. Она подчеркнула, что успехи Азербайджана вдохновляют многие народы и поблагодарила азербайджанское правительство за поддержку проекта. По ее словам, такие инициативы, как открытие Центра и стипендиальная программа имени Гейдара Алиева для кенийских студентов, укрепляют дружбу и партнерство между двумя странами.

Директор AIDA Эльмеддин Мехтиев подчеркнул, что запуск Центра — часть широкой программы сотрудничества между Азербайджаном и Кенией. По его словам, азербайджанская сторона активно поддерживает гуманитарные и образовательные инициативы, направленные на развитие человеческого потенциала.

Посол Азербайджана Султан Гаджиев отметил политическую значимость встречи президентов Азербайджана и Кении — Ильхама Алиева и Уильяма Руто — состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Он добавил, что помимо проектов AIDA, Фонд Гейдара Алиева активно содействует развитию образования и здравоохранения в Африке: в частности, обеспечил школы и больницы Кении современным оборудованием.

В ходе визита азербайджанская делегация также провела ряд встреч, где обсуждались новые направления сотрудничества — от гуманитарных инициатив до инновационных проектов для молодежи.