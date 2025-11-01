Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе визита в Ватикан встретился с главой Римско-католической церкви Папой Львом XIV, сообщает «Азертадж».

Встреча состоялась после общей аудиенции на Площади Святого Петра.

Шейх уль-ислам передал понтифику приветствия президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнул значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и сообщил о строительстве второй католической церкви в Азербайджане.

Пашазаде выразил надежду на визит Папы в Азербайджан, подчеркнув, что это позволит лично убедиться в высоком уровне межрелигиозной гармонии, государственно-религиозных отношений и атмосферы мультикультурализма в нашей стране.

Папа Лев XIV, в свою очередь, положительно отнесся к возможности визита в Азербайджан и отметил, что согласует его со своим рабочим графиком.