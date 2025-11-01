Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать глобальную организацию по контролю и управлению искусственным интеллектом (ИИ). О необходимости создания такой платформы он заявил на проходящем в южнокорейском Кёнджу саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу, 1 ноября.

По мнению Си, всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта могла бы установить правила управления им и стимулировать сотрудничество, превратив ИИ в «общественное благо для международного сообщества». «Искусственный интеллект имеет огромное значение для будущего развития и должен быть создан на благо людей во всех странах и регионах», — цитирует его слова агентство «Синьхуа».

Как отмечает Reuters, власти Китая уже выступали с подобной инициативой в текущем году, но США отвергли идею регулирования ИИ в рамках международных организаций.

Одновременно китайский лидер выступил за углубление технологического сотрудничества в области проектов создания программного обеспечения с открытым исходным кодом. По его словам, это необходимо для создания конкурентоспособной и открытой инновационной среды.

Он призвал АТЭС содействовать «свободному распространению» зеленых технологий» — отраслей промышленности по производству, в частности, аккумуляторов и солнечных панелей, в которых доминирует Китай. Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен продолжать начатые инициативы в области чистой энергетики. В частности, по его словам, планируется ввести двойную систему контроля за углеродными выбросами.