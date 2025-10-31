Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, чем он отличается от миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Меня постоянно обвиняют, почему я не действовал более решительно в 2011–2012 годах, когда понимал угрозу, которую представлял Иванишвили. На самом деле я сделал всё, чтобы во время избирательной кампании объяснить людям, что их ждёт в случае избрания Иванишвили», — написал он в соцсети.

По словам Саакашвили, он и Иванишвили радикально отличаются друг от друга. Экс-президент подчеркнул, что, если бы применял другие методы, это сделало бы его похожим на Иванишвили и означало бы установление диктатуры.

«У него нулевая эмпатия к людям, а я люблю людей. Поэтому я не смог бы действовать так, как ведет себя этот опасный злоумышленник», — отметил Саакашвили.