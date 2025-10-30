В Товузском районе была уволена няня, применившая насилие к ребенку в одном из детских садов около двух лет назад. Об этом Report сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Реакция последовала после распространения в социальных сетях видео из детского сада №2 города Говлар, на котором зафиксировано недопустимое обращение с ребенком.

Проверка показала, что инцидент действительно произошел примерно два года назад. С учётом недопустимости подобных действий, сотрудница, запечатленная на видеозаписи, была освобождена от занимаемой должности решением руководства.

