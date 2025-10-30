Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность дружественным и братским странам, включая Азербайджан, за поздравления по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Сообщение было размещено им в социальной сети Х, сопровожденное флагами стран и международных организаций, направивших поздравления.
«От имени турецкого народа благодарю все государства и международные организации, поздравившие нас с 102-й годовщиной основания республики, а также за их добрые пожелания. Передаю мои приветствия и любовь туркам-киприотам, представителям турецкой диаспоры по всему миру, нашим братьям, друзьям и союзникам», — написал Эрдоган.
Cumhuriyetimizin 102’nci yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum.
Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm… pic.twitter.com/cuPfq0IU6y
