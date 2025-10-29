Иран тайно возрождает свою ракетную программу при поддержке Китая, сообщает CNN.

Европейские разведслужбы зафиксировали прибытие в иранский порт Бендер-Аббас нескольких партий перхлората натрия из Китая – химического вещества, применяемого для производства твердого ракетного топлива.

По информации телеканала, с конца сентября Иран получил около 2 тыс. тонн этого компонента, закупленного вскоре после 12-дневной войны с Израилем. Поставки рассматриваются как часть плана Тегерана по восстановлению запасов ракет.