Сегодня Турция оказывает Азербайджану поддержку в восстановительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на приёме в Баку, посвящённом 102-й годовщине основания Турецкой Республики.

От имени руководства страны Гафарова передала участникам мероприятия поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает «Репорт».

Выступая на церемонии, спикер подчеркнула, что успехи Турции воспринимаются в Азербайджане как собственные:

«Азербайджан и Турция всегда выступают с единой позиции по международным вопросам. Мы никогда не забудем моральную поддержку Турции в период 44-дневной войны. Сегодня Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Наше единство всегда будет служить успеху обеих стран», — сказала Гафарова.