Исполнительный директор Human Rights Action Тея Прелевич заявила, что ксенофобская риторика против граждан Турции в Черногории началась задолго до инцидента в Подгорице и строилась на ложных данных.

По ее словам, распространяемая дезинформация о мигрантах вызвала всплеск нетерпимости и страха в обществе.

Прелевич подчеркнула, что подобные действия напоминают профашистскую пропаганду и нарушают права иностранных граждан, находящихся в стране на законных основаниях. Она также выразила тревогу, что временный визовый режим для турок может негативно сказаться на отношениях с Анкарой – союзником по НАТО и крупным инвестором в экономику Черногории.