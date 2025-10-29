Строящийся в России четырехпалубный круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта Pv300vd прибыл в Санкт-Петербург в ночь на 29 октября, чтобы встать на достройку на Балтийском заводе.

Теплоход прибыл с завода из Астраханской области, где его строили почти 10 лет.

Лайнер будет задействован не только в круизах по Волге, но и по Каспийскому, Азовскому и Черному морям с заходом в Актау, Туркменбаши, Баку и Махачкалу. Судно рассчитано на 310 пассажиров.

Лайнер планируют спустить на воду в следующем году – к 80-летнему юбилею основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Концепт PV300VD спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей (на крыше рубки с ветроотбойником и на тентовой палубе со сдвижным закрытием от непогоды, бассейном и баром).