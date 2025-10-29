Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет сопровождать своего супруга, принца Уильяма, в поездке в Бразилию. Об этом сообщает People.

43-летний принц Уэльский отправится в Рио-де-Жанейро в одиночку, чтобы принять участие в церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize, которая состоится 5 ноября. На мероприятии будут названы пять победителей, каждый из которых получит награду в размере £1 миллиона.

По информации издания, Кейт Миддлтон решила остаться в Великобритании, чтобы провести время с детьми и продолжить восстановление здоровья.

Кроме того, принцесса займётся подготовкой к переезду семьи в новый дом — Форест-Лодж, особняк в георгианском стиле, расположенный недалеко от Виндзорского Большого парка. Из-за соображений безопасности члены королевской семьи планируют ограничить доступ к одной из частей сада. Как отмечает People, это решение вызвало недовольство у некоторых местных жителей.