Парижская тюрьма Ля-Санте, где содержится бывший президент Франции Николя Саркози, переполнена на 180%. Об этом сообщает французское издание RTL со ссылкой на источники.

По данным журналистов, французское законодательство предписывает предоставлять заключённым, не получившим окончательный приговор, не менее трёх свиданий в неделю. Однако из-за высокой заполняемости тюрьмы выполнение этих норм стало затруднительным.

«Это отчасти связано с переполненностью. Действительно, заполненность тюрьмы Ля-Санте составляет 180%», — отмечает издание.

Тем не менее, для Николя Саркози сделано исключение: он имеет возможность встречаться с семьёй четыре раза в неделю, а продолжительность его свиданий превышает стандартное время для других заключённых.