В мире идут порядка 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Это максимальное количество с момента окончания Второй мировой войны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Растут ожесточение, число жертв, беженцев, экономические потери. Отдельным вызовом становятся якобы стихийные революции поколения Z (Бангладеш, Непал, Мадагаскар)», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что за последнее время удалось выйти на развязки по нескольким застарелым конфликтам: Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение, остановилась двухлетняя война в Газе.

«В остальных горячих точках проблесков надежды нет», — заявил Лукашенко.