Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), и ее результаты оказались идеальными. Его слова приводит телеканал NBC.

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — рассказал Трамп.

По его словам, обследование проводилось в начале октября в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Президент США не стал уточнять причину прохождения МРТ и посоветовал обратиться с этим вопросом к врачам. Доктора, отметил он, сочли показатели «одними из лучших, которые они когда-либо видели».