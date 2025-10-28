В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены собаки с необычным синим окрасом шерсти.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на наблюдателей некоммерческого фонда Clean Futures Fund.

Согласно публикации, исследователи зафиксировали несколько стай собак, среди которых были особи с полностью синей шерстью. Несмотря на тревожный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.

Ученые предполагают, что необычный цвет шерсти может быть связан с воздействием химических веществ. При этом ранее проведенные исследования показали, что местные собаки за годы после аварии на ЧАЭС приобрели генетические особенности, включая устойчивость к радиации и тяжелым металлам.