На казахстанской границе уже второй месяц простаивают более 10 тысяч фур, перевозящих грузы в Россию из Китая, Турции и Кыргызстана.

По данным тг-канала «База», причиной транспортного коллапса стали усиленные таможенные проверки, направленные на борьбу с серым импортом. Машины задерживают для детального досмотра — инспекторы сверяют фактический груз с данными в декларациях. Нередки случаи, когда вместо заявленных автозапчастей в кузове оказываются, например, зимние куртки.

Товары, не соответствующие документам, отправляют обратно на склады временного хранения. Забрать их можно только при наличии корректных деклараций и маркировки. Из-за этого продавцы уже потеряли сезонные поставки: среди прочего задержались новогодние коллекции и праздничный декор, включая товары к Хэллоуину.

По словам российских предпринимателей, на границе застряли самые разные грузы — от одежды и автомобилей до скоропортящихся продуктов и экспресс-доставок. Если раньше доставка занимала до двух недель, то теперь сроки растянулись до нескольких месяцев.

Селлеры прогнозируют резкий рост цен на логистику и товары — как минимум вдвое. Малые карго-компании могут не выдержать и закрыться, а часть продавцов будет вынуждена перейти на официальные («белые») поставки, требующие сертификации.

Тем временем на границе появились посредники, предлагающие «ускорить» прохождение досмотра за плату от 300 до 1000 долларов. В некоторых случаях стоимость таких услуг достигает 10% от цены контейнера.