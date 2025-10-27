В Лондоне состоялась церемония открытия мемориала, посвящённого военным, которых увольняли из армии, флота и авиации Великобритании из-за сексуальной ориентации до 2000 года.

Памятник открыл король Карл III. Монарх также принял участие в тематическом мероприятии, посвящённом теме дискриминации в вооружённых силах, сообщает The Guardian.

Новый памятник получил название «Открытое письмо» и символизирует признание несправедливости, с которой столкнулись тысячи военнослужащих, уволенных по признаку принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Во время церемонии Карл III встретился с ветеранами, пострадавшими от действия прежнего запрета на службу для геев и представителей ЛГБТ. Король возложил цветы к памятнику, выполненному в виде бронзового скомканного письма, на котором выгравированы выказывания людей, переживших увольнение и дискриминацию.

