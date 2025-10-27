Пленум Верховного суда проведёт первое заседание под председательством Игоря Краснова. Среди главных вопросов — внесение в Госдуму законопроекта о создании Путинского районного суда Грозного.

Кроме того, судьи изберут нового секретаря пленума вместо Виктора Момотова, ушедшего в отставку после обвинений в ведении бизнеса. Также планируется рассмотреть изменения в постановление о военной обязанности, скорректировать состав коллегий ВС и Научно-консультативного совета, а также обсудить создание Внуковского райсуда Москвы.

Путинский район в Грозном был учреждён в 2024 году. Его название выбрали в ходе формального «опроса» без альтернативных вариантов. Это первое заседание пленума после назначения Краснова, ранее возглавлявшего Генпрокуратуру, известную репрессивной практикой и делами против бизнеса.