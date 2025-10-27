Суд апелляционной инстанции Болоньи принял решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, которому приписывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини.

По словам адвоката, решение принято в рамках исполнения Европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии. Канестрини заявил, что намерен обжаловать постановление в Верховном кассационном суде Италии, указав на допущенные, по его мнению, «существенные процессуальные нарушения» в ходе рассмотрения дела.