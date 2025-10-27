Делегация Милли Меджлиса Азербайджана не примет участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая пройдёт 28–30 октября в Ереване.

Руководитель делегации Таир Миркишили заявил агентству АПА, что документы и заявления Европейского парламента, составляющие половину деятельности ассамблеи, противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, такие заявления не способствуют мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, а напротив — играют на руку силам, заинтересованным в сохранении конфронтации. Милли Меджлис неоднократно выражал протест, а недавнее неконструктивное заявление Европарламента после мирной встречи в Вашингтоне окончательно подорвало доверие Баку к сотрудничеству в рамках Евронеста.

Миркишили подчеркнул, что отказ от участия не связан с проведением заседания в Армении: «Сегодня между Азербайджаном и Арменией уже установлен мир, и предпринимаются практические шаги по нормализации отношений».