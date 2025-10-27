В воскресенье, 26 октября, в Южно-Китайском море произошли два авиационных инцидента с участием ВМС США.

Около 14:45 вертолет MH-60R Sea Hawk с борта авианосца «Нимиц» потерпел крушение во время обычных операций. Троих членов экипажа успешно спасли.

Примерно в 15:15 истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet также упал в море с того же авианосца. Оба пилота катапультировались и остались живы.

Президент США Дональд Трамп назвал события «крайне необычными» и предположил возможную проблему с топливом.