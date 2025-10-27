Первая в истории Албании ИИ-министр с названием Diella «беременна» и ждет цифровых детей.

Об этом на полях форума Berlin Global Dialogue заявил премьер-министр страны Эди Рама.

«Эти дети будут обладать всем знанием своей матери — о Европейском союзе, европейском законодательстве и обо всём остальном», — рассказал он.

По словам Рамы, всего у ИИ-министра появится 83 цифровых ребенка. Все они будут оказывать помощь парламентариям во время заседаний, ведя анализ происходящего, записи и давать подсказки о нужной реакции во время обсуждений.