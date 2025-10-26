Во Франции 77-летнему мужчине по ошибке удалили здоровую почку вместо больной, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в июне 2025 года: пациент прошёл онкологическое обследование в больнице в пригороде Парижа и получил назначение на нефрэктомию — удаление почки. Перед операцией мужчина правильно заполнил контрольный список, составленный медицинским персоналом.

После пробуждения от наркоза он обнаружил, что хирурги удалили здоровую почку. Жизни мужчины ничего не угрожает, но прогноз лечения рака ухудшился, так как теперь ему приходится справляться с болезнью, имея только больной орган.

Родственники француза подали в суд на компанию Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), управляющую больницей. Руководство учреждения отказалось от комментариев, ссылаясь на врачебную тайну.